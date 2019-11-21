Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

21.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:20

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İmha edilmek üzere tütünlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA