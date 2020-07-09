Elazığ'da 17 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı Elazığ'da bir evden kombiyi çalan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir evden kombiyi çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.E'nin bir eve girerek piyasa değeri 8 bin lira olan kombi çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan ve 17 ayrı suç kaydı olan Ö.E, yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA