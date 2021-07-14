Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
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Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde şehir genelindeki şehit mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde şehir genelindeki şehit mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ'da gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mezarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehit mezarlıklarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından şehit mezarlık alanlarında ana ve ara yollar ile oturma alanları tam donanımlı araçlarla yıkanırken titizlikle temizlenen şehit mezarlıkları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programında yer alan ziyaretlere hazır hale getirildi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mezarlıklardaki Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
Elazığ'da 15 Temmuz öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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