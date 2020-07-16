Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Yırık'a teslim edildi.Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda günün önemine binaen bir çok konuşmacı yer aldı.

15 Temmuz'un bir diriliş günü olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "15 Temmuz, merhamet, vicdan diyenlerin merhamet ve vicdandan uzak seri bir katil bir cani olduğunun acı bir şekilde anlaşıldığı gündür. Bu milletin kutsalları var. Bayrak, vatan, millet, ezan. İşte bu kutsallar, bu milletin ezelden beridir sahip çıktığı ve daima hedef olduğu kutsallardır. Bizim geleceğimize pranga vuramazlar. Milleti koruyoruz, eğitiyoruz diyenlerin bu bayrağa ülkeler arası taşıyoruz sınırlar ötesine götürüyoruz diyenlerin maalesef bu milletin geleceğini çaldığının, bu milletin canına kast ettiğinin ete ve kemiğe büründüğü gündür. Bu millett, ezan ve vatan aşkı olduğu müddetçe asla bu vatanı çiğnetmeyecek" dedi.

15 Temmuz akşamı ülkenin tarihte en ağır ihanete uğradığını vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Gece içimizdeki hainler askerlerimizin hüviyetine bürünerek düşmanın en tehlikesi olarak karşımıza çıktı. Milletin rızkı ile alınan silahlar, gözü dönmüş hainler ve zalimlerce milletin bağrına çevrildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla semaya yükselen salalar huzurunda Türk milleti ecdadının ruhuyla meydanlara giderek ülkesine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. Karanlıkların en zifirisinin yaşandığı gecede yüreği imanla çarpan süngüsü iman olan millet tek yürek olup şaha kalktı. O gece milletimiz gökten yağan bombalara, namlusunu masumlara yönelten tanklara ve silahlara karşı göğüslerini siper ederek hainleri başarısızlığa uğrattı. Tarihin en büyük ihanetlerinden biri, bu milletin cesareti ile demokrasi zaferine dönüştü. Desten yazan yiğitler, şehitlerimiz, gazilerimiz toprak, millet ve bayrak aşkı ile yazdığınız destanı unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

Programa, Vali Yırık ve Başkan Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA