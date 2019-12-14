Elazığ'da 15 kaçak pompalı tüfek ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, silah ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö'nün aracını takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Araçta marka ve seri numarası bulunmayan 15 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.