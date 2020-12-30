Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı
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Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı

30.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:06
Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı

Elazığ'da polisin son iki hafta içerisinde yaptığı çalışmada 143'ü aranan olmak üzere 238 şüpheli yakalandı, 61'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin son iki hafta içerisinde yaptığı çalışmada 143'ü aranan olmak üzere 238 şüpheli yakalandı, 61'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son iki hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda 143'ü aranan ve 95'i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 238 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 61'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 2 haftada uygulanan denetimlerde, 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 120 adet fişek, 1'i av, 2'si pompalı olmak üzere 3 adet tüfek ve tüfeklere ait 28 adet fişek, 6 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 9 adet uyarıcı hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen, 21 adet kalorifer peteği, 1 adet laptop ve 2 adet cep telefonunun sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Öteyandan ekiplerin çalışmasında kayıp olarak aranan 15 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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