Elazığ'da 14 yaş altı çocuklar dışarıya çıktı
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Elazığ'da 14 yaş altı çocuklar dışarıya çıktı

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatlik sokağa çıkma iznini parklara giderek değerlendirdi.

Elazığ'da 14 yaş altı çocuklar dışarıya çıktı
13.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:33

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatlik sokağa çıkma iznini parklara giderek değerlendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 20 yaş altı vatandaşlardan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Kısıtlamaya verilen 4 saatlik aranın başlamasıyla Elazığ'da da çocuklar dışarıya çıkmaya başladı. Kimi çocuklar bisiklet sürerek vakit geçirirken kimi ailesiyle birlikte dışarı çıkarak, güneşli havanın keyfini çıkardı.  Metehan Tunç (7), 2 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını belirterek, "Biraz dışarıya çıkmak istedim. Dedemle ve bisikletimle geziyoruz. Dışarıda da dikkat edeceğimiz kurallar var. Virüs var, birbirimize yaklaşmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım" dedi. 

'KİTAP EKSİKLİKLERİMİ TAMAMLAYACAĞIZ'Burak Kaya (14) ise yaklaşık 3 aydır dışarı çıkmadığını vurgulayarak, "Bugün devletimizin bize verdiği izne dayanarak dışarı çıktık. Arkadaşımla kitap eksikliklerini tamamlayacağız. Biraz da gezeriz. Saat 15.00'da da evimize gideceğiz" diye konuştu.Çocukların 4 saat de olsa dışarı çıkmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İlhami Baysal, şunları kaydetti: "Çocuklarımız en azından 3- 4 saat dışarıda zaman geçirebilecekler. İnşallah bu hastalık bir an önce bütün dünya üzerinden temizlenir. İnsanlar normalleşmeye başlar. Eski günlerdeki gibi insanların tekrardan muhabbet edebildikleri, gönül rahatlığı ile çalışabildikleri, kimsenin kimseden uzaklaşmadığı bir dünya olsun."


Kaynak: DHA

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