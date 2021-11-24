Elazığ'da 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisini üzerine tespit edilen aracı takibe aldı.

Takip sonucu durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetlere sarılı 130 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili araç sürücüsü B.A. gözaltına alındı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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