Elazığ'da 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 130 kilogram tütün ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 130 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda araçta yapılan aramada, poşetlere sarılı piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.A., hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya bıçakla 'Sonunuz geldi, ölün' diye yazmış

Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya bıçakla "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış

 Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

 22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title