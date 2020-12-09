Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
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Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi

09.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:56
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürerken, yağışın etkili olduğu tarihi Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, bir hafta önce kar duasına çıktıklarını söyledi. Muhtar Demirpolat, "Yılın ilk karı yağdı. Köylüler, 'Kar yağsın, yollarımız kapansa bile seviniriz' demişlerdi. Kar demek; sebze, meyve ve su demek. Vatandaşlarda büyük sevinç var" dedi.

Elazığ'da, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan kar yağışı özellikle tarihi Harput Mahallesi'nde etkili oldu. Sisle birlikte tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşurken, 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'KAR DUASINA ÇIKMIŞTIK, İLK KAR YAĞDI'Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, bir hafta önce köylüler ile Ulu Cami'de kar duasına çıktıklarını belirterek, "Rabbim rahmetini esirgemesin. Yılın ilk karı yağdı. Kapalı olan yollarımız İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi tarafından açıldı. Şu an Ankuzu Baba mevkisinde yollar açılmaya devam ediyor. Köylüler bana, 'Kar yağsın, yollarımız kapansa bile seviniriz' demişlerdi. Kar demek; sebze, meyve ve su demek. Vatandaşlarda büyük bir sevinç var" diye konuştu.

Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi
Elazığ'da 13 köy yolu kardan kapandı; köylüler yağışa sevindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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