Elazığ'da 12 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı ELAZIĞ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, farklı noktalarda şüpheli olarak görülen 2 araç içerisinde bulunan 6 kişi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde yapılan devriye görevleri sırasında şüpheli görülen 6 kişi olmak üzere 12 kişinin yapılan üst aramalarında içime hazır vaziyette 1 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi. 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA