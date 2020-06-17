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Elazığ'da 114 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Elazığ'da 16 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 114 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 118 milyon 894 bin TL katkı sağlanmasının...

Elazığ'da 114 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
17.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:02

Elazığ'da 16 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 114 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 118 milyon 894 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği bildirildi. DSİ, ülkede suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğunu, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiğini aktardı.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiği belirtilen açıklamada, böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını anımsatan Genel Müdür Kaya Yıldız," Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Elazığ'da 16 Haziran 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 114 bin 980 dekar tarım arazi sulanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 118.894.236 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Elazığ ilinde en önemli sulama projelerinin başında 'Kuzova Pompaj Sulaması 1. Kısım' geliyor. İş kapsamında 47 bin 830 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 49.458.265 TL katkı sağlanacaktır. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için

özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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