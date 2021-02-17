Elazığ'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Elazığ'da acil çağrıların tek elden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", kentte Ataşehir Mahallesi'ndeki yeni binasında Vali Erkaya Yırık'ın ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

Yırık, vatandaşın hatalı parka ilişkin çağrısını ilgili birimlere yönlendirdi.

Vali Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin 52 personelle hizmete girdiğini söyledi.

Personelin gayretiyle Elazığ ve ilçelerindeki vatandaşların çağrılarına anında cevap verilip sorunlarının çözüleceğini ifade eden Yırık, sistemin Avrupa'dakiler ve ABD'dekiler ile aynı olduğunu söyledi.

Tüm acil çağrı birimlerinin millete hizmet için birleştiğini anlatan Yırık, kamu hizmetindeki etkinliği ve vatandaş memnuniyetini önceleyeceklerini belirterek, "Devletimiz güçlenmeye, gelişmeye devam ediyor." dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır da hizmet sayesinde vatandaşın sorunun daha kolay çözüleceğini kaydetti.

Vatandaşların birden fazla numarayı ezberlemek zorunda kalmayacağını dile getiren Bahadır, "Tek 112'yi bilecekler. Kurumlarımızın gereksiz, asılsız çağrı yüküyle karşı karşıya kalma durumu söz konusuydu. Artık süzme yapıldıktan sonra sadece kurumları ilgilendiren çağrılarla arkadaşlarımız uzmanlık alanlarında hizmet vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk