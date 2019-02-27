Elazığ'da, 111 Bekçi Göreve Başladı

Elazığ'da, mahalle ve çarşılarda görevlendirilecek 111 bekçi için "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Göreve Başlama" töreni düzenlendi.



İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde mahalle ve çarşılarda görev alacak bekçlir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, göreve başlayacak bekçilerin vatandaşın huzur ve güveni noktasında yüklendikleri sorumluluklarını hakkıyla yerine getireceklerine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın önderliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerinin sağlam duruşuyla Türkiye'de terörün bitme noktasına getirildiğini ifade eden Kaldırım, sağlanan bu huzur ve güven ortamının devamında bekçilere de önemli görevler düştüğünü belirttti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da ülkenin geçirdiği zorlu sürecin ardından terörle mücadele büyük yol aldığını dile getirdi.



Terörle mücadeledeki kararlılıklarını her ortamda dile getirdiklerini aktaran Balık, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız 'Bir terörist kalmayana kadar, insanlarımız kendini tamamen güvende hissedene kadar mücadele edeceğiz' diyor. Bizim bu mücadelemiz millet için. Bu mücadele ordusuna yeni neferler katılacak, yeni gençler kazanılacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte her bir aile evlerinde huzurlu yatıyorsa sizin düdüğünüzle yatacak ama sizin düdüğünüzü duyduğunda huzur duyanların yanında elbetteki korku duyanlarda olacak."

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, göreve başlayan bekçilerle birlikte kentteki huzur ve güven ortamının daha da artacağına inandığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise Bakanlıkça kente 140 bekçi kadrosunun verildiğini bunlardan 111'n bugün itibariyle göreve başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA