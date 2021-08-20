Elazığ'da 110 kök kenevir ele geçirildi
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Elazığ'da 110 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da 110 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ormanlık alanda 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ormanlık alanda 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Sivrice ilçesinde ormanlık alanda 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin tespiti ve haklarında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan yasal işlem başlatılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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