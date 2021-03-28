Elazığ'da "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ'da '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları'

Elazığ'da yüzme alanında "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları" başladı.

Elazığ'da yüzme alanında "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençlerin sporla tanıştırılması ve spora kazandırılması adına federasyonlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, " 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları" Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda start aldı. 2 gün sürecek olan ve 51 sporcunun katıldığı müsabakalarda Serbest, Kelebek, Sırtüstü ve Kurbağalama olarak 4 kategoride yarışan gençlerin 1. vize yarışlarından sonra 2. vize yarışlarına katılacağı ardından grup müsabakaları için yarışlara katılmaya hak kazanacağı kaydedildi.

2 gün süreyle 4 branşta yarışların devam ettiğin aktaran İl Müdürü Abdulsamet Eren,"Tabi yarışmalarımız kıyasıya mücadeleyle geçiyor. Çocuklarımız Pandemi nedeniyle bir ara antrenmanlarından ve yarışmalarından uzak kalmışlardı ama performans sporcularımızın antrenmanları devam ediyordu. Onları bundan sonraki süreçte de hazırlamaya devam edeceğiz. Olimpik yüzme havuzumuzda bazı projelerimiz de devam etmektedir.Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde " Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi " kapsamında 4bin 500 civarında çocuğumuza yüzme öğrettik, tabi bunlarda devam edecek. Yine bir çok Kurum ve STK işbirliğiyle olimpik yüzme havuzumuzda antrenmanlar devam ediyor"dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları'
Elazığ'da '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları'
Elazığ'da '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Erkan Kandemir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tülin Özen Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:57:46. #1.16#
title