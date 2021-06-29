Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 3 farklı lokasyonda inşa edilen 1080 konut için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 3 farklı lokasyonda inşa edilen 1080 konut için kura çekimi yapıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 1080 hak sahibi için İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, devletin depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için 1,5 yılda önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Yırık şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada konutların 3'te 2'sini bitirmek suretiyle vatandaşlarımıza veriyoruz. Beldelerde ve köylerde hak sahibi olan, rezerv alanlarda yerinde yer seçimi mümkün olmayan vatandaşlarımızın merkezi alanlarda konut talebini aldık. Bugün Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen'deki konutlarımız için 1080 hak sahibimizin kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe diğer inşaatlarla ilgili eksikler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler hızlı bir şekilde giderilerek vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz."

Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi
Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Ece Çeşmioğlu Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:18:32. #1.15#

title