Elazığ'da 103 sikke ve bronz objeyi satmak isteyen kişi yakalandı
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Elazığ'da 103 sikke ve bronz objeyi satmak isteyen kişi yakalandı

28.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:42
Elazığ'da 103 sikke ve bronz objeyi satmak isteyen kişi yakalandı

Elazığ'da tarihi eser niteliğindeki 103 sikke ve bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Elazığ'da tarihi eser niteliğindeki 103 sikke ve bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin sikke satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekibi, şüpheli ile irtibat kurdu. Jandarma kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıyı operasyonla suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 98 sikke ile 5 bronz obje ele geçirildi.

Ele geçirilen sikke ile objeler, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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