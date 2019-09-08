Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi
Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Diyarbakır polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada elektrik kablosu makarası içine gizlenmiş vaziyette 100 karton kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.