Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi

08.09.2019 15:34

Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Diyarbakır polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada elektrik kablosu makarası içine gizlenmiş vaziyette 100 karton kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: AA