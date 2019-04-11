Elazığ'da 100 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da işyerinde 500 karton içerisinde 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin kargo firmasından aldığı kolileri iş yerine getirmesi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda kolilerde yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 500 karton içinde 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, iş yerindeki 2 kişiyi gözaltına alındı.

- Elazığ

Kaynak: DHA