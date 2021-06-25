10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü çiftlik evinde yakalandı.

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü çiftlik evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama emri bulunan C.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu C.G'nin kentteki bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, C.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.G, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen