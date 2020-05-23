Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı ELAZIĞ'da, sakinlerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkan 10 katlı aparman karantinaya alındı.

ELAZIĞ'da, sakinlerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkan 10 katlı aparman karantinaya alındı.

Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan N.K., rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan N.K., hastane yatırılarak, tedaviye alındı.

N.K.'nin aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: DHA