Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi, siren çalınmasıyla birlikte protokolünden, sokaktaki vatandaşına kadar herkes saygı duruşunda bulundu.

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi, siren çalınmasıyla birlikte protokolünden, sokaktaki vatandaşına kadar herkes saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 82. yılı nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Valilik önünde Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Albay Cem Tuzcu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Yırık,, Kolordu Komutan Vekili Tuzcu ve Başkan Şerifoğulları, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerin çalması ile kentte hayat 2 dakikalığına durdu. Protokolünden, sokaktaki vatandaşa herkes saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı