1. Skyfest Havacılık Festivali başladı

Elazığ'da düzenlenen Geleneksel 1. Skyfest Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da düzenlenen Geleneksel 1. Skyfest Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun bahçesinde düzenlenen festival, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yöresel halk oyunları gösterisinin yapıldığı festivalde, Microlight, Paratrike uçuşları ve serbest paraşüt atlayışı yapıldı.

Depremzede çocuklar da Microlight ile uçuş yaparak gönüllerince eğlendi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, burada yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu'nun ilk ve tek havacılık kolejinin Elazığ'da olduğunu söyledi.

Son zamanlarda kentte anlamlı etkinlikler yapıldığını ifade eden Yırık, şöyle dedi:

"Elazığ'da inşallah bundan sonraki süreçte her şeyin ilkleri gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı yapıldı. Elazığ 600 bin nüfusu, yetişmiş insan gücü, yetiştirdiği güzel ürünler, ulaşım kolaylığı, yeni yapılan Kömürhan Köprüsü, demiryolu ve tüm imkanları ile bir sonraki yıllara hazır bir vilayet."

Elazığ'ın geçen yıl meydana gelen depremden olumsuz etkilendiğini anımsatan Yırık, depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını ve sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Yırık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu festivaller ve bu görsel şölenler ile inşallah insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız o geçmişin daraltıcı psikolojisinden uzaklaşarak geleceğe daha müreffeh ortamda bakma imkanı bulacaklar. Eskiden havacılık denilince zenginlerin içinde olduğu, sadece parası olan insanların uçabildiği bir sektör aklımıza geliyordu. Ama artık son 20 yılda herkesin daha makul fiyatlarla uçağa binebildiği bir ulaşım aracı haline geldi."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival 2 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk