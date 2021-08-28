Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti
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Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti

Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sahte içki içtiği iddia edilen 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Elazığ'da sahte içki içtiği iddia edilen 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 51 yaşındaki Tuncer Ç., dün akşam saatlerinde sahte içki kullandı. Tuncer Ç.'nin bir süre sonra fenalaşmasının ardından yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tuncer Ç., daha sonra Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuncer Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FÜ Hastanesi morguna kaldırılan Tuncer Ç.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti
Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti
Elazığ'da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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