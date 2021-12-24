Elazığ'da 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ'da 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda bir şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kullandığı araç takip edilerek Palu bölgesinin sınırlarında durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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