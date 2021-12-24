ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA - Haberler
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ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kent dışına uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelinin aracı, Palu ilçesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA

ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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