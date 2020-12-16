Elazığ'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu H.Y. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı takip sonucu durduran ekipler, narkotik köpeği "Kadeh" ile yaptıkları aramada koltuğa gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk