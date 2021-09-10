Elazığ'da 1'inci Harput Kısa Film Festivali başladı

Elazığ'da 1'inci Harput Kısa Film Festivali başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan 1'inci Harput Kısa Film Festivali vatandaşların yoğun katılımı ile başladı.

Elazığ'da 1'inci Harput Kısa Film Festivali başladı

ELAZIĞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan 1'inci Harput Kısa Film Festivali vatandaşların yoğun katılımı ile başladı.

Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen valilik tarafından düzenlenen 1'inci Harput Film Festivali start aldı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan festival 4 gün sürecek. Festivalde, Harput'un tanıtımının yapılarak Elazığ'ın kültür ve sanat hayatına katkı sağlaması, ulusal alanda ise sinema ve sanatçılara destek olunması hedefleniyor.

Festivallerin şehirlerin tanıtımının yapılmasında büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Elazığ Vali Yardımcısı Abdülkerim Abbasoğlu, "Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış oldukça zengin bir kültürel mirasa sahip olan, medeniyetler beşiği Elazığ'ımızda ilk kez düzenlenecek olan Harput Kısa Film Festivaliyle şehrimizin gerek çevre iler popülasyonu açısından, gerekse ülkemiz genelinde sanatsal bilincin uyanmasına önem sağlayacağına inanıyoruz. Bu sanatsal etkinlikle beraber ilimiz sosyal, kültürel sahada daha üst seviyeye taşınacaktır. İsmini kadim ve köklü tarihinden alan Harput Kısa Film Festivali şehrimizi kültür ve sanat alanında cazibe merkezi haline getirecektir. Ülke genelinde ses getireceğine inandığımız bu festival sinema sanatının bu gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarak şehrimizde toplumsal duyarlılık ve bir farkındalık sağlayacaktır" dedi.

Yaşamın sanattan ayrı düşünülemeyeceğini aktaran Vali Yardımcısı Abbasoğlu, "İnsan yaşamı sanattan ayrı düşünülemez. Sanat olmadan yaşamın renklerinin farkına varamayız. Elazığ tarih boyunca içinde barındırdığı tüm medeniyetlere ait eserleri koruyarak, bu eserleri sapasağlam gelecek nesillere taşımış ve geçmişte aldığı bu gücü kendisine referans yaparak bölgede cazibe merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Binlerce yıllın damıtılmış birikimiyle oluşan Harput'un Anadolu için çok önemli bir kütüphane olduğunu belirten İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ise "Üzerinde yaşayan edipleriyle, alimleriyle, arifleriyle ve bırakılan eserlerle Harput Anadolu için çok önemli bir arşivdir. Değerleriyle, kültüreliyle, mirasıyla, kaleleriyle, camileriyle bütün kültürel varlıklarıyla aynı zamanda Anadolu'nun çok önemli bir açık hava müzesidir. Böylesine önemli bir kültürün ve merkezin bu tip tanıtımlarla ve faaliyetlerle öne çıkarılması, isminin duyurulması bizim için çok önemlidir. Haliyle bu önemli faaliyette de emeği geçen, hazırlayan bütün paydaşları huzurunuzda tebrik ediyor, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festival kapsamında 4 gün boyunca film gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay