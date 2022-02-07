Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
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Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin bulundukları araç, takibe alındı ve yol kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada poşete sarılı 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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