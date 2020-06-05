ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama
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ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılamaCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da tedavi gören Taha Sis (6), 10 günlük ziyaret için geldiği memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

05.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da tedavi gören Taha Sis (6), 10 günlük ziyaret için geldiği memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha Sis, annesi Azine Sis (32) ile memleketi Elazığ'a geldi. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ile Umut ve Yaşam Derneği üyelerince, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Taha için sürpriz karşılama yapıldı. Elazığ Belediyesi'ne ait "Gakgobüs" adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı. Taha'ya hediyeler verilirken, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı.

Azine Sis, Taha'nın henüz ameliyat olmadığını belirterek, "Şu an kemoterapi görüyor, altıncı ayımızdayız. İnşallah tümör biraz daha küçülürse ameliyat edecekler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz öncelikle. O olmasaydı böyle bir yükün altından maddi ve manevi olarak kalkmamız imkansızdı. Herkese çok teşekkür ederiz, Sayın belediye başkanımıza, Elazığ Gençlik Kolları, Belediye Gençlik kollarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Umut ve Yaşam Derneği'ne, hepsine teşekkür ederiz sağ olun" dedi.

ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama

Kaynak: DHA

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