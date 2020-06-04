Elazığ çileği, tarladan sonra el değmeden müşteriye gidecek
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Elazığ çileği, tarladan sonra el değmeden müşteriye gidecek

Elazığ'ın kendine has Kuyulu ve Gezin çileği için özel olarak tasarlanıp üretilen ve dağıtımı yapılan ambalajlar sayesinde, ürün artık tarladan müşteriye el değmeden gidecek.

Elazığ çileği, tarladan sonra el değmeden müşteriye gidecek
04.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:22

Elazığ'ın kendine has Kuyulu ve Gezin çileği için özel olarak tasarlanıp üretilen ve dağıtımı yapılan ambalajlar sayesinde, ürün artık tarladan müşteriye el değmeden gidecek.

Elazığ'a özgü tadı ve kokusu ile meşhur olan organik "Kuyulu ve Gezin" çileklerinde hasat başladı. Hasatla birlikte üreticileri de tatlı bir heyacan sardı. Mevsimlik çalışanlara da ekmek kapısı olan çilek üretimi için, üreticiler de desteklenmeye başlandı. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizesiyle üreticiler için özel olarak tasarlanan 25 bin adet çilek ambalaj kutusu hazırlandı. Üreticiden sonra, sofralara kadar el değmemesi için tasarlanan ambalajlar, bugün üreticilere dağıtıldı.

Şehrin vazgeçilmez ürünlerinden birinin çilek olduğunu anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Üreticimizin ürünlerini ulusal marketlerde satabilmeleri adına çalışma yürütüyoruz. Bugün burada 25 bin adet ambalajı ücretsiz dağıtarak bu faaliyeti başlatmış durumdayız. Elazığ'ın tüm değerlerini kendi markalarıyla ulusal marketlere taşımaktır. Pazar payını artırıp üreticilerimizin gelir düzeyini artırmaktır. Bu sağlamak adına Tarım il Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansıyla birçok proje yürütüyoruz. Bu projeler içerisinde kooperatifleşme var. Tohum gübre ve ambalaj ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ulusal marketlere açılıp pazar alanını genişletmedir. Onlarında birçoğunda çok ciddi yol aldık. Arkadaşlarımız çilek için bir ambalaj çalıştılar. Logosuyla beraber yapılan ambalajda kalite artarak ulusal marketlerde yerini alacak. Bir kilo yarım kilo ve çoklu kasayla birlikte birçok ambalaj çeşidi olacak. Hem hijyenik hemde daha rahat sevkiyat olacak. Hemde kendi markamızla yüksek katma değere kavuşacağız" dedi.

"Kimsenin çileği ellemediği ambalaj"

Ülkenin yüzde 2 oranında çileğinin Elazığ'da üretildiğini ve iyi pazarlanır, ürünün raf ömrünü uzatan bir çalışma yaptıklarını aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise, "Hem de üreticimizin tarladan topladığı sürece Pandemi mücadele konusunda da ciddi anlamda katkı sağlayacak bir pazarlama anlayışını üreticilerimizle buluşturuyoruz. Değişik ambalajlarla paketlerimiz olacak. Üreticimiz tek seferde ambalajına koyduktan sonra tüketim sofrasına kadar kimsenin çileği ellemediği ve ciddi manada havalandırma sistemi olan ambalajımızı bugün üreticimize dağıtacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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