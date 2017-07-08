Elazığ Çarpışan Araçlar Alev Topuna Döndü

Çarpışan araçlar alev topuna döndü



ELAZIĞ-Malatya karayolu Çavuşlu Köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında sonra araçların alev alması, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Elazığ istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 23 DZ 414 plakalı özel otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 65 EF 770 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan otomobillerde bulunan ve aralarında yeni doğan bir bebeğin de bulunduğu vatandaşlar, kendi çabaları ile dışarı çıktı. Uzun süre yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazadan sonra çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yanan araçlar söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.