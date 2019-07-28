ELAZIĞ BİR TONLUK KURBANLIK 'BAYRAM', İNTERNETTE SATIŞTA

ELAZIĞ'da besici Nihat Yeşilkaya (53) 'Bayram' adını verdiği 1 tonluk boğasını internette satışa çıkardı. Talipli sayısının fazla olduğunu belirten Yeşilkaya, boğası için 17 bin 500 lira istiyor.

Akçirakiraz Beldesi'ne bağlı Kıraç Mahallesi'nde besicilik yapan Nihat Yeşilkaya, beslediği 25 aylık 'Bayram' isimli boğasını e-ticaret sitesinde satışa çıkardı. Kurban Bayramı nedeniyle 'Bayram'ı satılığa çıkardığını anlatan Yeşilkaya, Bayram'ı kendim yetiştirdim, 25 aylıktır. Ağırlığı ise yaklaşık 1 tondur. Bayram için 17 bin 500 lira istiyorum. Kurban Bayramı nedeniyle satılığa çıkardım. Talep olursa vereceğiz. Değerine göre normal bir fiyata satıyoruz. Bu tür hayvanlar kolay yetiştirilmiyor. Emek istiyor. Hayvancılık bir zor bir iş olduğu iş büyük bir gayret istiyor ve yoruyor. Ben hayvan yetiştirmeyi çok seviyorum. Bakım konusunda ben biraz titiz olduğum için, yedikleri yemleri bile kaliteli veririm dedi.

Bayram'ı, bayram günü dünya geldiği için adını 'Bayram' koyduklarını ifade eden Yeşilkaya, Adını Bayram koyduk. Çünkü bir bayram günü dünyaya geldi. Bu nedenle ismini Bayram koyduk. İnternette satılığa çıkardıktan sonra arayanlar oldu, gelip bakan oldu ve beğendiler. Fiyat nedeniyle biraz soğuk baktılar. Çünkü birçok insanın bütçesini aşıyor. İnşallah hayırlı bir talep çıkar bizde satarız. Alıcısına hayırlı ederiz diye konuştu.

Kaynak: DHA