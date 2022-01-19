Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 830 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL (AA) - Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 830 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 132, Baskil ilçesinde 60, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37, Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 547 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde ise yaklaşık 120 belediye personeli kaldırımlarda biriken karları temizledi, dallarında aşırı kar biriken ağaçların kırılmaması için de sopalarla silkeleme çalışması yaptı.

Bazı vatandaş ve esnafın da ev ve iş yerlerinin önünü temizlediği görüldü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, üç ildeki 830 yerleşim biriminin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.