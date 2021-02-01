Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 193 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor
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Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 193 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor

01.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:02
Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 193 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 193 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 193 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Elazığ ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 15, ilçelerden Baskil'de 10, Ağın'da 7, Alacakaya'da 3, Arıcak'ta 3, Maden'de 18, Karakoçan'da 15, Keban'da 11, Kovancılar'da 9, Palu'da 5, Sivrice'de de 25 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar dolayısıyla Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Gökçe ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri de kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde 1 köy ve 1 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı.

Gece kar yağışından dolayı Pervari'nin Gümüşören köyü ve Karamık mezrası ile ulaşım sağlanamıyor.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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