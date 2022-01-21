(ELAZIĞ Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü yakalandı Elazığ'da bina içerisinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bina içerisinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir binadan hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine giden ekipler, şüpheli N.K.'yı çaldığı hurda malzeme ve kablolarla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.