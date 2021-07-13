Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST 2021'e 15 projeyle katılacak
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Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST 2021'e 15 projeyle katılacak

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST 2021'e 15 projeyle katılacak
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e 15 farklı projeyle katılacak.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e 15 farklı projeyle katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışlarında Elazığ'ı temsil edecek proje yürütücüleriyle bir araya geldi.

Gürtürk, projeleri yerinde inceleyerek, takım kaptanlarından bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gürtürk, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasına katılımın her yıl katlanarak arttığını söyledi.

Elazığ'da da Bilim ve Sanat Merkezi olarak sürekli katılım sağladıklarını ifade eden Gürtürk, "Bu yıl da öğrencilerimiz havacılık alanında gerçekten hem kendi tasarladıkları hem de üretimlerini yaptıkları 3D yazıcılar ile gerçekleştirdikleri ve ürettikleri uçak ve uçan araç modellerini gerçekleştirdiler. İnşallah önümüzde ki TEKNOFEST yarışmasında Türkiye birinciliğini planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda gecesini gündüzüne katmışlar. Çalışmalarını sürdürmekteler."diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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