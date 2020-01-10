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Elazığ Belediyespor'dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor, Gölcükspor'dan Oktay Pop ve İH Konyaspor'dan Ahmet Gökbayrak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

10.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:51
Elazığ Belediyespor'dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor, Gölcükspor'dan Oktay Pop ve İH Konyaspor'dan Ahmet Gökbayrak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, kadrosunu iki isimi dahil etti. Kırmızı - Lacivertli ekip Gölcükspor forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Oktay Pop ve 21 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak'la 1.5 yılık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Elazığ Belediyespor Kulüp Müdürü Metehan Kaçar'ın katılımıyla yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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