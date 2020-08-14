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Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı

Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak, ilk hedeflerinden birinin altyapı olduğunu söyleyerek, gençlere önem vereceklerini söyledi.

Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı
14.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:20

Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak, ilk hedeflerinden birinin altyapı olduğunu söyleyerek, gençlere önem vereceklerini söyledi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'da yaşanan yönetim değişikliği sonrası Başkan Tuncay Kaymak, İkinci Başkan Serkan Gündoğdu ve Teknik Sorumlu Önder Çınar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı. Kulübü en iyi yerlere getireceklerini belirten Başkan Tuncay Kaymak, "Futbolcu transferi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimimiz, teknik ekibimiz bu isimler üzerinde duruyor. Projelerimiz var ancak tabi bunlar zamanla olacak. Güzel şeyler yaşanacak. İlk hedeflerimizden birisi altyapı. Elazığlı gençlerimize de önem vereceğiz" dedi.

Kulüpte bir bayrak değişimi olduğunu ifade eden Serkan Gündoğdu, "Elazığ Belediyespor Kulübü'nün ismi değişecek. Bu değişiklik farklı söylentilere neden olmasın. Bu Elazığ'ın başarısıdır. Bu takım Elazığ'ın takımıdır. Artık bütün gençlerimize sahip çıkacağız ve yetiştirici bir kulüp olmayı hedefleyeceğiz. Bu sezon 9-10 tane Elazığlı genci takımda tutmak istiyoruz. İlerleyen günlerde Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ile görüşme planlayacağız. İki profesyonel takım olarak ileriye dönük neler yapılabilir ve gelişmeye yönelik neler olabilir konusunda istişareler olacak. Biz bağlayıcı bir kulüp olacağız. ASKF ile toplantı yapacağız. Gelecek vadeden gençleri gözlemleyeceğiz. Kadromuzda zaten mevcut güvendiğimiz oyuncularımız var. Hak eden oyuncuları takımda tutacağız. Şu anda tesislerimizde 4 tane yurt dışından gelen oyuncumuz bulunuyor. Bizim teknik ekibimize güvenimiz tam. Bundan ötürü teknik ekip bu oyunculara karar verecek. Biz yönetim olarak futbolcu transfer etmiyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Kulübümüzün ismi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü olacak ve böyle devam edecek. Maçlarımızı Elazığ'da yapacağız. İmkanlar sağlanırsa Karakoçan'da maçlarımızı yapacağız. Elazığ Belediyespor'u sıfır borçla aldık. Ahmet Toprak başkanımıza sergilediği örnek başkanlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Önder Çınar: "En kısa sürede transferlerimizi yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz"

Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Önder Çınar ise, "Yönetim bizi bu göreve layık gördü ve kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi süreci bütün sektörleri olduğu gibi futbolu da etkiledi. En kısa sürede transferlerimizi yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferler konusunda tespit ettiğimiz bir liste ve alternatiflerimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bitirdiğimiz transferlerimiz de var. Sonuçta Elazığ'ın bir kulübüyüz ve gençlerimizi de göz ardı edemeyiz. Elazığ gençleri kendilerine inansın ve güvensin. Biz her zaman geçleri takip edeceğiz ve kadromuzda da 10'a yakın genç oyuncumuz bulunacak. Futbolda önemli olan güvendir. Bu güvenli ortamı inşa ettik. Elazığ'da futbol ileriye gidecektir. Buraya gelen oyuncu her konuda rahat edecektir. Bu takımda hak edenler yer bulacaktır. Bu bizim için önemli bir fırsat" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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