Elazığ Belediyespor 2 yeni yeteneği kadrosuna kattı

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, kulüp tesislerinde yaptığı futbolcu taramalarının ardından iki futbolcuyu beğenerek, profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarını devam ettiren Elazığ Belediyespor FK, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, 10 - 14 Temmuz tarihleri arasında kulüp tesislerinde yaptığı futbolcu seçmelerinde teknik heyet tarafından beğenilen Elazığ amatör lig ekibi İl Özel İdarespor'da forma giyen 2000 doğumlu Ömer Ekineken ve 2001 doğumlu Kadir Polatoğlu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Transferlerle ilgili kulüpten yapılan açıklamada," Profesyonel futbol takımımız, 10-14 Temmuz tarihleri arası kulüp tesislerimizde yapılan futbolcu seçmeleri sonrası teknik heyetimiz tarafından beğenilen İl Özel İdarespor altyapılı 2000 Doğumlu Ömer Ekineken ve 2001 Doğumlu Kadir Polatoğlu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA