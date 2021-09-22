Elazığ Belediyesinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi, 'belediyede iş' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde belediye bünyesinde işe yerleştirme noktasında aracılık yapma vaadiyle vatandaşlardan para alındığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi. Açıklamada, "Elazığ Belediyesi bünyesinde işe alımlar mevzuat hükümleri doğrultusunda, kamuoyuna duyuru yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu kişilere itibar etmemesi gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

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