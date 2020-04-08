Elazığ Belediyesinden sokağa çıkmaları yasaklanan gençlere moral konseri Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençler belediye tarafından düzenlenen konserlerle moral buluyor.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençler belediye tarafından düzenlenen konserlerle moral buluyor.

Elazığ Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gençlerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla mahallelerde sokak konserleri düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı "kürsübaşı" ekibi ile yerel sanatçıdan oluşan belediye konser ekibi, özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüsle her gün farklı bir mahalleyi ziyaret ederek otobüsten konseri veriyor.

Müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkan gençler çalınan müziğe ve söylenen şarkılara alkışlarıyla eşlik ederek keyifli dakikalar geçiriyor.

Ekipler konser verdikleri mahallelerdeki gençlerin doğum günlerini de kutluyor.

Etkinlikler kapsamında Kültür ile Üniversite mahallelerinde düzenlenen konserde, mahalle sakinlerinden Nisa Nur Aydın ile Miraç Kaan'ın doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, mikrofondan anons yaparak doğum gününü kutladıkları gençlere hediyeler verdi.

Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, cep telefondan görüntülü bağlantı kurduğu gençlerin doğum gününü ayrıca kutladı.

"Bu güzel sürpriz ile doğum günüm anlam kazandı"

Nisa Nur Aydın, salgının önlenmesi için alınan tedbirler doğrultusunda evde kaldığını belirtti.

Doğum gününü arkadaşları ile kutlayamamanın üzüntüsünü yaşarken yapılan sürprizle moral bulduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Dünya olarak içinden bulunduğumuz durumdan dolayı kendimi en kötü doğum gününe hazırlamıştım. Kötü geçecek, kutlayamayacağım gibi düşünmüştüm ama belediye başkanımızın yaptığı bu güzel sürpriz ile günüm anlam kazandı. Unutamayacağım bir doğum günü oldu. Böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Allah devletimize zeval vermesin."

Doğum günü kutlanan Miraç Kaan da kendisi için güzel bir doğum günü sürprizi olduğunu aktararak, "Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bu zor günler inşallah geçecek. Evde kalalım." diye konuştu.

Kaynak: AA