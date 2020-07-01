Elazığ Belediyesi zabıtası denetimlerini sürdürüyor
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Elazığ Belediyesi zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım ihlallerine yönelik etkin denetimlerine devam ediyor.

Elazığ Belediyesi zabıtası denetimlerini sürdürüyor
01.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:39

Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri yayaların mağdur olmaması amacıyla kaldırım ve yol ihlallerine yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyerek görsel kirliliğe neden reklam tabelaları ve ticari malzemeler kaldırtılarak kaldırım ihlallerine karşı esnaflar uyarıldı.

Öte yandan zabıta ekipleri ayrıca Korona virüsle mücadele tedbirleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Berber ve kuaförlere yönelik bir dizi denetim gerçekleştiren ekipler,halk sağlığını korumak adına çalışanlara maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemelerin kullanılması hususları ile hijyen kurallarına azami titizlik gösterilmesi noktasında uyarıda bulundular.

Kaynak: Bültenler

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