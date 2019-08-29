Elazığ Belediyesi yaz şenliklerine yoğun ilgi

29.08.2019 16:03

Kültür Park Amfi Tiyatro'da 3 Temmuz'da başlayan ve her Çarşamba Elazığ'ın güçlü seslerinin birbirinden güzel performanslar sergilediği şenlik kapsamında bu hafta İskender Açıkses ve Zafer Döner hayranlarıyla buluştu.

Oldukça geniş bir repertuarla sahne alan sanatçılar, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Şarkılara tek bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli bir akşam yaşadı.

Kaynak: Bültenler