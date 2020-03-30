Elazığ belediyesi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara desteğini sürdürüyor Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlara ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek sağlayan Elazığ Belediyesi, Evde Temizlik Ve Bakım Hizmetleri çalışmaları kapsamında da kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere evde temizlik hizmeti desteği sağlıyor.

Sunulan hizmet doğrultusunda alınan talepler doğrultusunda ekipler tarafından evlerde yerler, halılar süpürülüp siliniyor, toz alınıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizleniyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapılıyor, balkonları yıkanıyor. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla tertemiz hale getirilen evler, sahiplerine teslim ediliyor.

Kaynak: Bültenler