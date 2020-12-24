Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

24.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:48
Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası, giyecek ve yiyecek yardımları yaparak ailelerin yüzünü güldürüyor.

Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası, giyecek ve yiyecek yardımları yaparak ailelerin yüzünü güldürüyor.

Elazığ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Elazığ'daki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, belediyenin sağladığı imkanların yanında hayırseverlerin bağışladığı ikinci el yatak, koltuk takımı, elbise, beyaz eşya gibi eşyaları alarak, temizliğini ve bakımını yapıyor, kulllanıma hazır hale getiriyor.

Ekipler, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere, yardımları ulaştırıyor.

Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere devletin şefkat elini gösterdiklerini söyledi.

Her vatandaşa hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Bilginoğlu, "Deprem ve salgın sonrasında belediyemizin önemli bütçesini vatandaşlarımıza hizmet için aktardık. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak bir nebze olsun dertlerine merhem olmaya çalıştık." dedi.

Çalışmaları hayırseverlerin desteği ve belediye bünyesindeki "Hayır Çarşısı" ile yaptıklarını belirten Bilginoğlu, yardımlarla depremzede ve dezavantajlı ailelerin yanında olduklarını aktardı.

Bilginoğlu, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin bize ulaştırdığı ürünleri gönül köprüsü kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız toplumumuzun her kesiminin sıkıntılarını görüp çözüm üretebilmektir. İhtiyaç sahiplerinin sürekli yanlarında olan bir belediyenin olduğunu hissettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Sıkıntılar paylaştıkça azalır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Burak Yılmaz Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ Belediyesi, yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:12:49. #1.14#
title