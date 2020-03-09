Elazığ Belediyesi,ücretsiz su kullanımı ile ilgili açıklama yaptı
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Deprem, Elazığ, Güncel

Elazığ Belediyesi,ücretsiz su kullanımı ile ilgili açıklama yaptı

Elazığ Belediyesi tarafından deprem sonrası vatandaşlara destek amacıyla abonelerden 3 ay süreyle su tüketim bedeli alınmaması ve iş yeri ruhsat harcı ile ilgili açıklama yapıldı.

09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Elazığ Belediyesi,ücretsiz su kullanımı ile ilgili açıklama yaptı

Elazığ Belediyesi tarafından deprem sonrası vatandaşlara destek amacıyla abonelerden 3 ay süreyle su tüketim bedeli alınmaması ve iş yeri ruhsat harcı ile ilgili açıklama yapıldı.


Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından önerilerek, Belediye Meclisi tarafından onaylanan 02.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı doğrultusunda, 24.01.2020-24.04.2020 tarihleri arasında 3 ay süresince meskenler (akıllı sayaçlar dahil) aylık 25 ton olmak üzere toplam 75 ton, ticarethaneler ise aylık 20 ton olmak üzere toplam 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek"denildi.


Açıklamanın devamında, 24.04.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek sayaç okuma işlemi sonucunda 24.01.2020-24.04.2020 dönemine ait meskenlerden toplam 75 ton, ticarethanelerden ise 60 ton su kullanım bedeline ilişkin ücretlendirme yapılmayacağı, kartlı su sayacı kullanan abonelerin ise Elazığ Belediyesi vezneleri ve kioks cihazları aracılığıyla kartlarına belirlenen miktarda yükleme yapabilecekleri bildirildi.


Ayrıca, alınan karar doğrultusunda, yasal zorunluluk gereği su ücretlerinden 1 Krş+17 Krş/ton ÇTV vergisi ödemesi yapılması gerektiği aktarıldı.


İş yeri açma ruhsat harcı ile ilgili yapılan açıklamada ise," Elazığ Belediye Meclisi 02.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı doğrultusunda, yaşanan depremde iş yeri (az, orta, ağır) hasara uğrayan veya yıkılan iş yeri sahiplerinin deprem kaynaklı adres değişikliği yapmaları halinde bir kereye mahsus olmak üzere İş Yeri Açma Ruhsat Harcı (basılı evrak harcı) alınmayacak. Hasar raporuyla birlikte yapılacak başvuru doğrultusunda bu haktan yararlanmak için iş yeri ruhsat sahibinin ve faaliyet konusunun değişmemiş olması gerekiyor"ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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