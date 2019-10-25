Elazığ Belediyesi tur otobüsü hizmette

25.10.2019 12:07

Özel olarak dizayn edilen otobüs ile şehir turu atan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ın en önemli özellikleri işlenerek hazırlanan tur otobüsün şehrin turizmine katkı sağlayacağını kaydetti. Otobüsü titiz bir çalışmayla hazırlayan firma yetkilisine teşekkür eden Başkan Şerifoğulları, "Tur otobüsümüz bordo-beyaz rengiyle, iç dizaynında kullanılan vişne mermeriyle, koltuklara işlenen manileriyle ve elbette engellilere özel dizaynıyla son derece muhteşem olmuş. Tur otobüsümüz bugün itibariyle yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak." dedi.

Elazığ'ın eşsiz tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin geniş kitleler tarafından deneyimlenmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şunları kaydetti: "Şehirler, tarihsel sürecinden gelen kültür- sanat ve medeniyetin birikimini temsil eden mekanlardır. Şehirler bu birikimle var olur, bu birikimle yaşarlar. Şehrimizin binlerce yıllık birikimiyle, kendine has, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, zenginlikleri bulunuyor. Elazığ'ımızın coğrafi zenginlikleri, tarihi dokusu, medeniyetlerden devraldığı mirası, kısaca sahip olduğu ruh ile bir turizm şehri olması yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Pek çok marka değere sahip olmasına karşın tanıtım noktasında eksikleri bulunan şehrimizi adım adım daha ileriye taşımamız gerekiyor. Hizmete sunduğumuz tur otobüsü bu açığımızı kapatmamıza katkı sağlayacaktır.

Ortak paydamız ve sevdamız olan şehrimizi sahip olduğu değerleriyle markalaştırmak ve bu marka değerleriyle bir adım daha öne çıkarmak adına karalılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Bültenler