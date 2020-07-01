Elazığ Belediyesi sosyal mesafe kurallarıyla uyumlu yaz etkinliklerini başlatıyor Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve Elazığlılardan yoğun ilgi gören yaz etkinlikleri, 4 Temmuz Cumartesi günü Kültür Park Amfi Tiyatro'da başlıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek etkinliklerde, Belediye Kürsübaşı Topluluğu, Mehteran Takımı, Elazığ Belediye Konservatuvarı Koroları ve mahalli sanatçıların vereceği konserlerle vatandaşlara müzik ziyafeti sunulacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl başlatılan yaz etkinliklerinin bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyle uyumlu bir şekilde düzenleneceği belirtilerek, "Yaşadığımız pandemi sürecinde uzun süre evlerinde kalan vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri yaz etkinliklerimizi başlatıyoruz. Haftada iki gün düzenlenecek etkinliklere katılacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe başta olmak üzere pandemi tedbirlerine azami dikkat etmelerini rica ediyoruz." denildi.

Kaynak: Bültenler